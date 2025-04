Domenica delle Palme, la nuova sorpresa di Papa Francesco: in Piazza San Pietro a fine messa

Francesco Capozza 13 aprile 2025 a

a

a

Come prevedibile, anche oggi Papa Francesco ha deciso di uscire da Casa Santa Marta e scendere in Piazza San Pietro al termine della Messa della Domenica delle Palme presieduta su sua delega dal cardinale Leonardo Sandri, vice decano del Sacro Collegio. D'altronde lo avevamo già scritto: il Papa sta meglio e non ha nessuna intenzione di seguire la rigida prescrizione medica che gli imporrebbe due mesi di convalescenza isolato a Santa Marta. È ormai evidente che Bergoglio, pur non celebrando né presiedendo nessuno dei i riti della Settimana Santa, non sarà assente e in qualche modo, sotto forme spesso estemporanee come quella di oggi, parteciperà alle celebrazioni del periodo in assoluto più sacro dell'intero calendario liturgico.

Il Papa a sorpresa a Santa Maria Maggiore: la preghiera dal significato profondo

Oggi il Papa è sembrato più in forma rispetto a ieri, quando era addirittura uscito dal Vaticano per andare a pregare nella sua amata Basilica di Santa Maria Maggiore. Questa mattina niente naselli per l'ossigenazione e un sorriso che attesta quello che la sala stampa della Santa Sede aveva più volte rimarcato nei giorni scorsi: l'umore del pontefice è buono e non vede l'ora di tornare alla quotidianità. A questo punto non ci sarebbe da stupirsi se domenica prossima, giorno di Pasqua, oltre ad impartire la tradizionale benedizione Urbi et Orbi dalla loggia esterna della Basilica di San Pietro, decidesse di essere presente alla Messa pasquale che, a quanto ci risulta e abbiamo già scritto giorni fa, sarà celebrata dal cardinale decano Giovanni Battista Re.