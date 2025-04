Meteo, Pasqua e Pasquetta con la "goccia fredda". Le previsioni di Giuliacci

12 aprile 2025 a

a

a

Arriva il maltempo sull'Italia? Cosa dobbiamo aspettarci per la settimana che culmina con la domenica di Pasqua e per il lunedì dell'Angelo, la tradizionale Pasquetta? A fornire previsioni meteo e tendenze è il colonnello Mario Giuliacci che spiega che per la settimana di Pasqua sono previste piogge in varie regioni del centro nord ma al sud. In un video pubblicato sul sito MeteoGiuliacci l'esperto annuncia "tre fasi" piovose sull'Italia.

Le date. Una prima fase si avrà "tra domenica 13 e mercoledì 16 aprile" con "due perturbazioni atlantiche" mosse da piovosi venti di scirocco, spiega Giuliacci. Le regioni interessate sono quelle del centro nord e la Sardegna, Liguria e alta Toscana. I venti di scirocco interesseranno anche il sud, ma senza precipitazioni di rilievo. Non farà freddo. Le temperature si attesteranno "molto al di sopra della media, con massime che supereranno quasi ovunque i 20 gradi, fino a raggiungere i 25 gradi sulle regioni meridionali", spiega il meteorologo.

Tra domenica e lunedì torna il maltempo. Sottocorona: "Anche qualcosa di più"

La seconda fase è attesa tra giovedì 17 e sabato 19 aprile quando sull'Italia insisterà un ciclone atlantico, la cosiddetta "goccia fredda" che porterà piogge ma sempre al centro nord, in Sardegna e non al sud. In questa fase le temperature caleranno ovunque di 4-5 gradi. La terza fase riguarda i giorni di Pasqua, domenica 20 di aprile, e Pasquetta (21 di aprile) quando le piogge bagneranno tutto il centro nord e in particolare Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna.