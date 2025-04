Liliana Resinovich, il marito è in Austria: "Farò un giro del lago in bici"

Salvatore Martelli 12 aprile 2025 a

“Tranquillo” e in Austria per riposarsi e riprendersi da qualche problema fisico. Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich – la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste – dopo essere stato iscritto formalmente nel registro degli indagati, si sarebbe rifugiato per qualche giorno in Carizia nel sud dell’Austria. A darne notizia l’ANSA, che raggiunto l’uomo telefonicamente, ha svelato come Visintin starebbe vivendo le ore successive alla perquisizione dei carabinieri nella sua abitazione a Trieste, durante il quale sarebbe sempre “rimasto seduto sul divano – e ha aggiunto – non ho idea di dove abbiano guardato i poliziotti”. Sarebbe partito alle 6:30 del mattino direzione Villach, dove è arrivato dopo solo due ore di viaggio in auto: “Sono venuto a riposarmi, non sto bene, oggi mi sento un po' meglio, ho anche qualche problema fisico. Non sono preoccupato, la vicenda è ingigantita, vediamo” – ha spiegato ai cronisti dell’agenzia.

Come se nulla fosse accaduto, l’uomo ha pianificato il weekend: “Mi preparo e prendo la bici, forse vado a Felden, farò il giro del lago. Nel pomeriggio andrò in sauna con i soliti amici – ha raccontato – Son venuto su per la Slovenia e non per Tarvisio, oggi non ci ho messo neanche due ore”. Il marito di Liliana non avrebbe nessun timore delle indagini a suo carico e delle oltre 7 ore trascorse dagli inquirenti nella sua abitazione. “Ora sono in albergo, ho fatto colazione, la doccia, ora sono a letto, ascolto la radio. Verso le 12 - ha proseguito - mi vesto, mi preparo e prendo la bici e forse vado a Felden farò il giro del lago. Il tempo è bellissimo, non c'è neanche una macchia in cielo”. Una sauna con gli amici di sempre e poi la cena: ecco cosa prevede la sua giornata. Visentin si dice tranquillo e si lascia andare anche ad alcune battute con i cronisti: “Da 30 anni siamo sempre gli stessi amici, facciamo le solite cose, si mangia, si beve ... un tuffo nel lago gelato tira su il morale. Ci sono belle signorine”. E, infine, sul suo futuro rientro a Trieste ha glissato con un secco “Non te lo dico”.