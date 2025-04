Scommesse su siti illegali, indagati 12 calciatori di serie A. Da Fagioli a Tonali: tutti i nomi

11 aprile 2025 a

a

a

Sono dodici i calciatori indagati, per fatti che risalgono al 2021-2023, nell'inchiesta milanese su un giro di scommesse clandestine che non riguarderebbe partite di calcio. Tra i nomi dei calciatori iscritti per aver scommesso in maniera illecita, a quanto si apprende, ci sono quelli di Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Weston McKennie, Raoul Bellanova, Angel Di Maria, Nicolò Zaniolo, Alessandro Florenzi, Mattia Perin, Samuele Ricci e Leandro Paredes. In particolare, Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, e Sandro Tonali, ora al Newcastle, "oltre ad aver effettuato numerose scommesse" sulle piattaforme illegali, avrebbero ricoperto il ruolo "di collettori di scommettitori" e sarebbero stati "remunerati con bonus sui propri conti di gioco" e con riduzione dei debiti.

Mark scrive alla famiglia di Ilaria Sula: "Impazzito di dolore, perso il controllo"

I due sono indagati per una contestazione che riguarda anche la "pubblicità" data al giro di scommesse illegali, mentre tutti gli altri come "meri scommettitori". Questi ultimi sono 20 in totale. Non solo calciatori, ma anche altri sportivi. La Gdf di Milano ha anche sequestrato oltre un milione e mezzo di euro a cinque persone e a una società, per "esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, riciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti". Sono stati anche notificati, nell'inchiesta dei pm Paolo Filippini e Roberta Amadeo, "decreti di fissazione di interrogatorio preventivo" davanti al gip, dopo la "richiesta di applicazione" dei domiciliari per i cinque indagati.

Video su questo argomento Papa Francesco, dopo l'uscita fuori programma il rientro a Santa Marta | VIDEO

I pagamenti per le scommesse clandestine venivano mascherate come acquisto di "Rolex" e "monili di lusso" in una gioielleria di Milano. L'inchiesta ha ricostruito che i "pagamenti a saldo dei debiti di gioco" avvenivano attraverso la gioielleria Elysium di Milano, di cui i pm chiedono il sequestro preventivo. Il sistema prevedeva "finte vendite da parte della gioielleria di orologi" e gioielli mai consegnati, fa sapere il Procuratore Marcello Viola in una nota, da usare come "causale" per il bonifico emesso dagli scommettitori a saldo del debito contratto per le scommesse effettuate sulle piattaforme illegali". Un sistema volto a "ostacolare" la "provenienza illecita del denaro".