Bagnoregio, l'Unitus pronta a salvare e valorizzare la città che muore

È stato siglato un accordo tra l'Università degli Studi della Tuscia e il Comune di Bagnoregio per promuovere una collaborazione strategica in ambiti chiave come la ricerca, la formazione e la valorizzazione del patrimonio territoriale. L’intesa, firmata dal Rettore e dal Sindaco, rappresenta un passo concreto nel rafforzamento delle relazioni tra istituzioni e mondo accademico, con l’obiettivo di costruire percorsi condivisi per lo sviluppo sostenibile e l’innovazione locale. Attraverso questo accordo triennale, saranno attivati progetti di ricerca, percorsi formativi, tirocini e iniziative culturali e ambientali, con un’attenzione particolare al coinvolgimento di scuole ed enti locali.

Le attività saranno coordinate da un comitato congiunto. “Siamo felici di avviare questa nuova sinergia con il Comune di Bagnoregio – ha dichiarato il Rettore Stefano Ubertini – L’Università della Tuscia ha da sempre una forte vocazione territoriale e crede nella collaborazione con le istituzioni locali per promuovere la conoscenza, la sostenibilità e lo sviluppo culturale ed economico. Con Bagnoregio condividiamo l’idea di un territorio che può diventare laboratorio di innovazione e buone pratiche.”