Vinitaly, Mazzi (MiC): Un gigantesco “pranzo della domenica” per sostenere la candidatura UNESCO della cucina italiana

08 aprile 2025 a

a

a

“La cucina italiana è espressione di talento e creatività e la sua candidatura a Patrimonio UNESCO ha un significato importante. Lo dimostra l’opera di Pellegrino Artusi, che ha codificato la scienza del gusto italiano, lo conferma la figura di Massimo Bottura, ambasciatore ed eccellenza nel mondo. La nostra cucina è un motore economico, un intero comparto che produce ricchezza e genera occupazione”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla cultura, Gianmarco Mazzi , intervenendo al convegno ‘La cucina italiana tra tradizione e futuro’ che si è tenuto oggi al Vinitaly nello stand del Masaf.

Vinitaly 2025, Sergio Marchi (ISMEA): “Il vino si conferma eccellenza italiana e motore economico”

“A dicembre l’UNESCO si esprimerà a Nuova Delhi sull’esito della candidatura. Si tratterebbe di un risultato strategico per tutto il sistema produttivo nazionale - ha continuato - insieme al Ministro Lollobrigida lavoriamo con determinazione per raggiungere questo importante traguardo". "Stiamo progettando per il prossimo 21 settembre una grande iniziativa in tutte le città italiane “Il pranzo della domenica', il più grande mai realizzato, di cui abbiamo già parlato al presidente dell’ANCI, Manfredi. Sarà una giornata dedicata a festeggiare tutti insieme - ha concluso Mazzi - la forza sociale, il valore culturale e l’unicità di un rito simbolo dell’Italia nel mondo”.