MeteoGiuliacci, arriva il ciclone: "Quali sono le regioni a rischio"

25 marzo 2025

Una nuova ondata di maltempo si prepara a investire l’Italia a causa della formazione di un ciclone sul Mediterraneo, alimentato dalle temperature miti dei nostri mari. Come evidenziato sul sito www.meteogiuliacci.it Il sistema perturbato favorirà l’incontro di masse d’aria di diversa origine, scatenando fenomeni estremi come nubifragi e grandinate, soprattutto a partire da mercoledì 26 marzo. Le regioni più a rischio sono il Centro-Sud e le Isole Maggiori, dove in poche ore potrebbero cadere fino a 100 litri di pioggia per metro quadrato. Massima allerta su Abruzzo, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. Il ciclone richiamerà aria calda e umida dai quadranti meridionali, alimentando forti temporali.

Giuliacci: "Piogge abbondanti", dove si alza il livello di guardia

Previsto un deciso rinforzo dei venti: sul crinale appenninico, in Calabria e Sicilia, le raffiche settentrionali potrebbero superare gli 80 km/h, mentre il mar Tirreno e il mar Ionio saranno agitati da onde oltre i 3 metri, con rischio mareggiate. La Bora soffierà sull’Adriatico fino a 60 km/h, mentre la Tramontana interesserà la Liguria con punte oltre i 50 km/h. Un secondo impulso di burrasca è atteso sabato 29 marzo, con raffiche fino a 110 km/h sulla Sardegna e nuove violente mareggiate. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questa intensa fase di maltempo.