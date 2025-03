Puglia, tariffe Rsa: il contributo Asl copre solo il 50%, stangata per le famiglie

sanità

Regione Puglia, stangate per le famiglie sulle tariffe delle Rsa: il contributo coprirà solo il 50%. L'intervento del governo sul finanziamento delle Rsa inserito nella legge sulle liste d'attesa, in discussione al Senato, stabilisce che il fondo sanitario nazionale, in altre parole le Asl, copriranno solo la parte sanitaria del ricovero in Rsa o del trattamento nei centri diurni. La Cassazione però ha stabilito a più riprese che le Asl devono pagare l'intera retta per i malati gravissimi, per i quali non è possibile distinguere le prestazioni sanitarie da quelle socio-assistenziali. In Puglia da gennaio a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato la compartecipazione a carico delle famiglie è stata portata dal 30% al 50%, un aumento rilevante.

Non solo. In alcuni casi le Rsa chiedono il pagamento degli arretrati. Lo stesso emendamento, tuttavia, offre una via di uscita per ripristinare la situazione precedente. Antonio Perruggini di Welfare a Levante spiega che il testo "consente l'elevazione fino al 70% della quota sanitaria relativa alle rette delle strutture socio sanitarie per il paziente anziano non autosufficiente. È una notizia che accogliamo con grande soddisfazione perché mira a sostenere centinaia di migliaia di famiglie che spesso si trovano in condizione di non poter far fronte alle rette delle strutture, che a loro volta devono osservare i requisiti normativi stabiliti dalle Regioni e non possono fare altro che adeguarsi".