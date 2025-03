Papa Francesco, il suo messaggio nell'Angelus: "Sto affrontando una prova"

16 marzo 2025 a

"Sto affrontando un periodo di prova e mi unisco a tanti fratelli e sorelle malati: fragili, in questo momento, come me". Così Papa Francesco nel testo dell’Angelus che per la quinta volta di fila il Pontefice ha affidato in forma scritta alla sala stampa vaticana. "Il nostro fisico è debole ma, anche così, niente può impedirci di amare, di pregare, di donare noi stessi, di essere l’uno per l’altro, nella fede, segni luminosi di speranza. Quanta luce risplende, in questo senso, negli ospedali e nei luoghi di cura. Quanta attenzione amorevole rischiara le stanze, i corridoi, gli ambulatori, i posti dove si svolgono i servizi più umili. Perciò vorrei invitarvi, oggi, a dare con me lode al Signore, che mai ci abbandona e che nei momenti di dolore ci mette accanto persone che riflettono un raggio del suo amore", sono le parole del Pontefice ricoverato in ospedale, al Gemelli di Roma, da oltre un mese per polmonite bilaterale.

Il Papa ha ricevuto l'abbraccio a distanza di un gruppo di bambini uidato da don Enzo Fortunato "Vi ringrazio tutti per le vostre preghiere, e ringrazio coloro che mi assistono con tanta dedizione. So che pregano per me tanti bambini; alcuni di loro oggi sono venuti qui al Gemelli in segno di vicinanza. Grazie, carissimi bambini! Il Papa vi vuole bene e aspetta sempre di incontrarvi", scrive il Papa nell’Angelus preparato per la seconda domenica di Quaresima.

Ieri sera il bollettino medico dell’equipe che ha in cura il Papa riferiva che "le condizioni cliniche sono rimaste stabili, confermando i progressi evidenziati nell’ultima settimana. Prosegue l’ossigenoterapia ad alti flussi, riducendo progressivamente la necessità di ventilazione meccanica non invasiva nelle ore notturne. Il Santo Padre necessita ancora di terapia medica ospedaliera, di fisioterapia motoria e respiratoria; tali terapie, allo stato, fanno registrare ulteriori, graduali miglioramenti". Il prossimo bollettino medico non arriverà prima di martedì o mercoledì.