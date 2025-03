Papa Francesco, altre nomine dal Gemelli: due nunzi e un vescovo

15 marzo 2025 a

Il nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute di Papa Francesco ricoverato al Gemelli dallo scorso 14 febbraio per una polmonite bilaterale è atteso in serata. Ieri sera, contrariamente a quanto si era ipotizzato, non è stato pubblicato il bollettino perché i medici - ha spiegato ieri la Sala stampa vaticana - «ritengono che la situazione sia stabile. Non ci sono dunque novità rispetto al quadro clinico dei giorni scorsi. Si tratta di un elemento positivo. Il recupero del Papa è lento e ci vuole tempo perché si consolidino i miglioramenti». Intanto l'attività del Pontefice continua. Il Santo Padre, infatti, ha nominato nunzio apostolico in Burkina Faso il reverendo monsignore Giancarlo Dellagiovanna, finora Consigliere di Nunziatura in servizio presso la Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, elevandolo in pari tempo alla Sede titolare di Sistroniana, con dignità di Arcivescovo. Papa Francesco ha poi nominato nunzio apostolico in Cile Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Kurian Mathew Vayalunkal, Arcivescovo titolare di Raziaria, finora Nunzio Apostolico in Algeria e Tunisia.

Non solo. Il Pontefice ha nominato vescovo ausiliare di Hung Hoá (Vietnam) il reverendo sacerdote Paul Nguyen Quang Dinh, finora Vicario Generale della medesima Diocesi, Responsabile della Cattedrale Son Loc e della Commissione liturgica diocesana, assegnandogli la Sede titolare di Voncaria.

Intanto cinquantamila atleti, di oltre 120 Paesi, manderanno un saluto di vicinanza a Papa Francesco domenica 16 marzo, alle 8, prima della partenza della Maratona di Roma in via dei Fori Imperiali, davanti al Colosseo. «Lontano dagli occhi dallo scorso 14 febbraio ma non dal cuore», è il messaggio che il mondo dello sport condivide, insieme ad Athletica Vaticana, con e per il Papa. E così per 42 secondi - uno per ogni chilometro della Maratona - ogni atleta, allenatore, dirigente sportivo, tifoso farà la propria preghiera, rivolgerà il proprio pensiero di vicinanza, la propria testimonianza e il proprio saluto a Francesco.