Stefano Conti, cadono le accuse: liberato il trader detenuto a Panama, presto in Italia

Dopo Cecilia Sala un altro italiano detenuto all'estero con accuse lunari viene scarcerato ed è in procinto di tornare in Italia. Parliamo di Stefano Conti, 40enne trader di successo specializzato in cambio valute, che era agli arresti a Panama. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate le accuse di favoreggiamento della prostituzione che lo hanno fatto sprofondare nell'incubo sono finalmente cadute. Accuse per le quali rischiava una condanna a 30 anni di reclusioni e in merito alle quali si era sempre dichiarato innocente. Conti è stato scarcerato, è libero a Panama e il 4 aprile tornerà in Italia, si apprende dalle stesse fonti.

Un girone dantesco quello in cui è sprofondato il trader che viveva da tempo nel Paese centroamericano e che lo ha costretto a trascorrere in prigione, in uno dei carceri più spaventosi del mondo, ben 423 giorni da presunto colpevole di tratta di esseri umani a scopo sessuale, in condizioni disumane e violenze continue. Nelle scorse settimane si era appellato al governo italiano citando tra l'altro anche il caso di Chico Forti. Oggi la svolta decisiva.

A seguire il caso passo dopo passo è stato Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d'Italia e presidente del Comitato sul commercio internazionale della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati. "Dopo aver rischiato 30 anni di galera e averne trascorsi quasi due in una prigione di massima sicurezza a Panama in regime di carcere preventivo, Stefano Conti è stato dichiarato innocente. Lui era uno dei duemila italiani detenuti nel mondo che non hanno mai avuto un giusto processo. Come altri nostri connazionali, dopo il mio intervento, l’accusa nei suoi confronti è risultata infondata. Stefano ha avuto giustizia ed è tornato libero", scrive Di Giuseppe su Facebook. "Ringrazio il Governo nella persona del vice ministro Cirielli e del sottosegretario Silli, e l’ambasciatore italiano a Panama Nicoletti. Ora, dobbiamo riportare a casa l’ingegner Coco, detenuto in Costa d’Avorio", scrive ancora l'esponente di FdI.