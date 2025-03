Papa Francesco, condizioni stabili: "Nessuna insufficienza respiratoria"

04 marzo 2025 a

a

a

Condizioni stabili per Papa Francesco che, nella giornata di martedì 4 marzo, non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria. Durante la notte verrà ripresa la ventilazione meccanica.

Papa Francesco "non è fuori pericolo". L'esperta: "Stato di gravità costante"

«Nella giornata odierna le condizioni cliniche del Santo Padre si sono mantenute stabili. Non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria, né broncospasmo. È rimasto apiretico, sempre vigile, collaborante alle terapie e orientato». Lo fa sapere il Vaticano nel bollettino serale. «Questa mattina è passato alla ossigenoterapia ad alti flussi ed ha eseguito la fisioterapia respiratoria. Questa notte, come programmato, verrà ripresa la ventilazione meccanica non invasiva fino a mercoledì mattina. La prognosi rimane riservata. Durante la giornata ha alternato preghiera e riposo e questa mattina ha ricevuto l’Eucarestia».