Zdenek Zeman, condizioni stabili ma "ha ancora disturbi del linguaggio"

C'è apprensione per le condizioni di salute di Zdenek Zeman, che ieri è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in Stroke Unit per sospetta ischemia cerebrale. Sebbene la notte sia trascorsa "tranquilla", l'ex allenatore di Lazio e Roma "ha ancora disturbi del linguaggio" e fatica, cioè, ad articolare le parole. Lo apprende AGI da fonti sanitarie. Il 77 boemo proseguirà quindi le terapie che gli sono state prescritte dallo staff medico del nosocomio romano e sarà presto sottoposto a ulteriori accertamenti. Epidosio, quello di Zeman, che secondo Paola Santalucia (presidente dell’Italian Stroke Association - Associazione Italiana Ictus) suggerisce due riflessioni da fare.

Zeman in terapia intensiva al Gemelli: "Compatibile con ischemia cerebrale"

Da un lato, evidenzia "l’importanza del riconoscimento precoce e tempestivo dei segni ed eventualmente sintomi che possono fare pensare ad una ischemia cerebrale o, se preferiamo, ictus ischemico, il disturbo ad articolare la parola e/o un problema di forza ad un arto e in questo caso non c’è tempo da perdere, bisogna immediatamente chiamare il 112 che potrà intervenire e portare la persona colpita nel centro ictus più vicino dove sarà possibile essere sottoposti al trattamento più appropriato ed efficace, com’è certamente accaduto a Zeman", ha detto all'Adnkronos.

Zeman, Rossini: "Il rischio di una seconda ischemia era alto". Gli scenari

Dall'altro, invece, il caso Zeman "ci permette anche di riflettere sull’importanza del controllo dei fattori di rischio: l’allenatore era già stato ricoverato per un probabile problema analogo lo scorso ottobre, verosimilmente in presenza di problemi cardiovascolari - ha spiegato Santalucia -. Per tutti, il riconoscimento e il controllo dei fattori di rischio cardiovascolari, come la pressione alta, il diabete, il colesterolo alto, la fibrillazione atriale e la correzione di stili di vita non corretti come l’abitudine al fumo, sono la prima azione per la riduzione del rischio di andare incontro a infarto e ictus".