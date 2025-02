Meteo, "un po' ne risentiremo". Sottocorona: pioggia? Ecco cosa ci aspetta

28 febbraio 2025 a

Puntuale come ogni mattina, Paolo Sottocorona ha diffuso le ultime previsioni meteo. Le nuvole intense si sono spostate verso Est. Quelle sull'Italia ci sono, ma non sono particolarmente intense. Altre ce ne sono a Ovest e un po' ne risentiremo": così ha esordito nello studio di Omnibus, il programma di politica e di attualità di La7. Salvo il Sud, dove non ci saranno pioviggini ma solo qualche velatura del cielo. Piogge, eventualmente deboli, al Centro", ha continuato l'esperto, specificando che quelle "più consistenti" bagneranno "Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e alta Toscana".

Meteo, cambia tutto. Giuliacci: "Dove si sposta la pioggia"

Si tratta di una "zona ristretta in cui c'è il giallo di qualche precipitazione consistente", ha spiegato indicando la carta. Domani, sabato 1 marzo, tornano invece precipitazioni "non fortissime ma consistenti". Dove? Le zone nel mirino dell'instabilità saranno "il Nord-Ovest, la Liguria, la Corsica, la Sardegna e l'Emilia-Romagna". Domenica il tempo "migliorerà al Nord e in parte del Centro. Piogge si registreranno "in parte al Nord, in Abruzzo, in Molise e in Puglia". Le temperature minime, invece, sono scese, ma la tendenza è "stazionaria o con leggerissimi aumenti".