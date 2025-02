Allarme bomba su un Boeing dell'American Airlines, l'aereo atterra a Fiumicino

23 febbraio 2025 a

a

a

Allarme bomba su un aereo dell'American Airlines in volo da New York a Delhi: il Boeing 787 viene fatto atterrare a Fiumicino scortato da due caccia. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio mentre il velivolo stava sorvolando il Mar Caspio. A seguito della segnalazione di una possibile bomba a bordo l'aereo ha invertito la rotta verso l'aeroporto di Fiumicino, sorvolando anche Roma nel suo volo di rientro. Si tratta del volo AA292 atterrato alle 17.22 al Leonardo da Vinci dove scatteranno le procedure di sicurezza per il mezzo e i passeggeri. Al momento non è noto il motivo per cui dal Mar Caspio il Boeing è stato fatto atterrare in Italia.

Video su questo argomento Volo New-York-Delhi deviato a Fiumicino per un allarme bomba: l'atterraggio

La compagnia aerea ha affermato che il volo "AA 292, operativo da New York a Delhi, è stato dirottato su Roma a causa di una potenziale minaccia alla sicurezza a bordo. Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità locali e forniremo aggiornamenti man mano che la situazione si evolve. Apprezziamo la pazienza e la collaborazione dei nostri passeggeri". L'operazione ha causato lo spostamento e la sospensione di molti altri voli da e per lo scalo romano.