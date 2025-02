Milano, no alle luci per ricordare i fratellini Bibas. Sala: "Non credo che lo faremo"

21 febbraio 2025 a

No alle luci per ricordare Kfir e Ariel Bibas, i due fratellini dai capelli rossi sequestrati quando avevano solo 10 mesi e 4 anni e riconsegnati ieri da Hamas in una bara. Con una risposta negativa e fredda, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha deluso le aspettative della Brigata ebraica di Milano e dell’Associazione milanese Pro Israele, che ieri hanno chiesto di illuminare Palazzo Marino di arancione per la restituzione delle salme dei due bambini israeliani rapiti dall'organizzazione politica palestinese islamista in un kibbutz e restituiti cadavere a Israele. "Guardi, ci sarebbero moltissimi motivi per continuare a illuminare il Comune, il problema è tenere posizioni politiche. Ma non credo che lo faremo", ha scandito il primo cittadino.

L'ambiguità di Sala "non ha fine. Avevo più e più volte consigliato di interrompere i rapporti con Sala, adducendo il motivo che lui deve essere il sindaco di tutti e non solo di una parte", ha replicato Davide Blei, delegato alla comunicazione del Consiglio della Comunità Ebraica di Milano. Parlando con l'Adnkronos, Blei ha sottolineato che "l’accaduto ha sconvolto l’opinione pubblica mondiale" e che "la richiesta della Comunità ebraica di Milano è conforme alle richieste analoghe fatte dappertutto". Intanto emergono dettagli su come i due fratellini Bibas sarebbero morti.

"Contrariamente alle bugie di Hamas, Ariel e Kfir non sono stati uccisi in un attacco aereo, sono stati assassinati a sangue freddo dai terroristi", ha affermato il portavoce dell’Idf, Dianel Hagari, precisando che "i terroristi non hanno sparato ai due bambini, li hanno uccisi a mani nude. In seguito, hanno commesso atti orribili per coprire queste atrocità". Affermazioni, ha precisato, che si basano "sia sui risultati forensi, dal processo di identificazione, sia sull’intelligence che sostiene questi risultati".