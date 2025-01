Il maltempo sferza mezza Italia. Frana a Genova, nubifragio su Firenze: paura e danni

28 gennaio 2025 a

a

a

Una pesante ondata di maltempo sta investendo molte aree d’Italia. In molte località del Paese il risveglio è stato con neve, frane e mareggiate. Nel migliore dei casi, strade allagate. Tra le regioni più colpite la Liguria, dove uno smottamento ha causato poco dopo le 5 di questa mattina, una grossa frana che si è abbattuta sulla statale 35 dei Giovi, nell’entroterra di Genova, coinvolgendo anche una vettura in transito. I vigili del fuoco di Busalla hanno provveduto a soccorrere la persona alla guida, rimasta ferita, e a consegnarla alle cure del 118.

Da ore è scattata l’allerta arancione sul centro della Liguria, mentre è rossa sul Levante. A Genova si è registrato il crollo di un muro di contenimento. Immediati i soccorsi dei vigili del fuoco. Non risultano persone sotto le macerie, o problemi di agibilità dei vicini stabili. Sul posto anche un escavatore, al fine di rimuovere più velocemente la terra scivolata sulla strada.

In Toscana bomba d’acqua su Firenze. La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che durante la notte non si sono registrati fenomeni tali da creare criticità sul territorio metropolitano. Attualmente è in transito un fronte temporalesco e si stanno registrando alcune criticità per allagamenti, detriti e ramaglie sulla viabilità. Il fenomeno è in esaurimento e dal primo pomeriggio le condizioni meteo dovrebbero migliorare. Quanto al reticolo idrogeologico il fiume Bisenzio ha superato la prima soglia di riferimento all’idrometro di San Piero a Ponti, con tendenza a una lenta diminuzione. La situazione è monitorata dalle sale operative di Protezione Civile e, al momento, non desta preoccupazione.

In Friuli il vento ha raggiunto raffiche vicine ai 100 km l’ora e il mare ha notevolmente aumentato il moto ondoso, mentre in Alto Adige gli specialisti mettono in guardia per la giornata di oggi e domani dal rischio valanghe. Complici le temperature primaverili, ben al di sopra delle medie stagionali (a Bolzano +8 gradi), in alcune zone: Val d’Ultimo, Brennero, Val Sarentino e Solda, il pericolo valanghe è ’forte' di grado 4 su una scala che va da 1 a 5.