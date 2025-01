AI, la cinese DeepSeek fa tremare i big Usa: battuta ChatGPT

27 gennaio 2025 a

a

a

I progressi della start-up cinese di intelligenza artificiale DeepSeek minacciano i big tech Usa dell’AI e Wall Street è pronta ad aprire in ribasso. L’applicazione cinese di modelli di intelligenza artificiale generativa DeepSeek R-1 ha raggiunto nelle ultime ore la vetta della classifica dei download gratuiti dell’App Store sia in Cina che negli Stati Uniti, battendo il popolare ChatGPT. Il modello DeepSeek-R1, lanciato il 20 gennaio, secondo lo sviluppatore è paragonabile al modello 01 di OpenAI, lo sviluppatore di ChatGPT, nella risoluzione di problemi matematici, nella programmazione e nell’inferenza del linguaggio naturale. La start-up sostiene di aver compiuto progressi nell’addestramento dei modelli utilizzando un numero di chip Nvidia di gran lunga inferiore a quello dei concorrenti statunitensi, sollevando il dubbio che i miliardi di dollari che la Silicon Valley ha riversato nell’AI nell’ultimo anno siano stati esagerati.

Grok, come funziona l'Intelligenza artificiale di X (gratis per tutti)

Secondo Ubs, l’anno scorso gli investimenti in AI delle società tecnologiche statunitensi a grande capitalizzazione hanno raggiunto i 224 miliardi di dollari e si prevede che quest’anno il totale raggiungerà i 280 miliardi di dollari. OpenAI e SoftBank hanno annunciato la scorsa settimana un piano per investire 500 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni in infrastrutture di AI. «Sembra che si stia prendendo coscienza del fatto che la Cina non se ne sia stata con le mani in mano, anche quando sono stati introdotti i dazi e le restrizioni agli investimenti delle aziende tecnologiche», ha dichiarato all’Afp Mitul Kotecha, responsabile per l’Asia della strategia macro e dei cambi dei mercati emergenti di Barclays.

L'AI generativa sbarca su iPhone, Mac e iPad: cosa farà al posto vostro

Fondata dal gestore di hedge fund Liang Wenfeng, DeepSeek ha pubblicato la scorsa settimana un documento dettagliato che spiega come costruire un modello linguistico di grandi dimensioni in grado di apprendere e migliorare automaticamente.