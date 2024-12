Grok, come funziona l'Intelligenza artificiale di X (gratis per tutti)

12 dicembre 2024 a

Si chiama Grok e da qualche giorno gli utenti di X, l'ex Twitter, la trovano tra le funzioni gratuite del social network. È lo strumento di Intelligenza artificiale di Elon Musk che alla fine, dopo aver a più riprese espresso dubbi sull'uso dell'IA, lo ha inserito sulla sua piattaforma per tutti gli account, anche quelli non premium. Si tratta di un tool dialogico che funziona più o meno come ChatGPT, ossia con un "prompt", una richiesta che l'utente fa all'algoritmo, da cui parte il dialogo con Grok. Risponde a tutte le domande, anche interne alla dinamica di X per esempio spiega in forma dialogica perché un hashtag è molto popolare in un certo momento. Particolarmente impressionante è la funzione generativa di creazione di immagini sia "artistiche", sia realistiche.

Di ora in ora aumentano i "modelli" famosi che Grok può usare: "Il sistema di intelligenza artificiale di xAI (Musk), ora genera immagini anche con i leader politici italiani (fino a qualche tempo fa si limitava a poche figure globali). La somiglianza è impressionante: quanto diventerà difficile distinguere vero e falso?", si chiede il sondaggista Lorenzo Pregliasco che ha postato sul social una serie di foto create da Grok che mostrano leader politici come Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Elly Schlein, e personaggi meno noti a livello internazionale come Roberto Gualtieri e Roberto Vannacci, in sella a una Vespa. Un altro elemento destinato ad alimentare il dibattito sul deep fake, anche se i tool che permettono di realizzare immagini dove si fondono fiction e realtà sono ormai tantissimi.

La somiglianza è impressionante: quanto diventerà difficile distinguere vero e falso? pic.twitter.com/ZACkI9ZwgV — Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) December 12, 2024

Chi ha un account gratuito può inviare 10 messaggi ogni due ore, creare immagini e analizzare tre contenuti al giorno. La piattaforma è "giovane" e non esente da qualche bug ma come detto i risultati sono sorprendenti. A differenza di altri AI Tool, quella di Musk punta sulla più umana delle qualità, ossia l'ironia. Grok infatti ha una modalità “Fun Mode” che gli permette di utilizzare l’umorismo e di rispondere alle domande con battute e freddure.