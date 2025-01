Meteo, torna il freddo vero. Giuliacci: "Crollo delle temperature", ecco quando

26 gennaio 2025 a

a

a

In Italia torna il grande freddo? A fornire le ultime previsioni meteo e le tendenze fino al 7-8 febbraio è il colonnello Mario Giuliacci, punto di riferimento del tempo in tv e sul web. Avremo a che fare con diverse fasi piovose, spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci , a partire da quella già in atto che lunedì 27 gennaio insisterà ancora su parte del Nord Italia e sulle regioni tirreniche. Con quale intensità? Le piogge "saranno forti sul Levante ligure". Una seconda fase piovosa l'avremo tra il 3 e il 6 di febbraio "con precipitazioni soprattutto sulle regioni del medio Adriatico e al Sud", spiega Giuliacci.

Una perturbazione colpisce in pieno l'Italia. Sottocorona: ecco gli effetti previsti

In questo scenario non mancheranno le nevicate, lunedì e martedì sulle regioni alpine a quote medio alte con accumuli superiore ai 30 da 40 centimetri. Nella seconda fase, tra il 2 e il 6-7 di febbraio, invece, "arriverà aria fredda da bordi del Circolo polare", in grado di far crollare le temperature "anche di 7-8 gradi" su gran parte dell'Italia. In quei giorni "avremo neve fino a quote abbastanza basse sui rilievi del versante adriatico degli Appennini, in particolare su Marche, Abruzzo, Molise ma anche Campania, Calabria nord della Sicilia", conclude il meteorologo.