Treni nel mirino, danneggiamenti sulla Roma-Firenze e maxi-bobina sui binari a Pavia

Sabotaggi dei treni, altri casi "sospetti". La linea ferroviaria Mortara-Robbio-Vercelli è stata sospesa per circa 4 ore a causa di una grossa bobina messa sui binari all’altezza di Palestro, nel Pavese. Il sindaco di Robbio, Roberto Francese, ha affermato che "si sospetta un atto vandalico". La circolazione è ripresa poco prima delle 11. Un possibile sabotaggio alla linea ferroviaria che ha rappresentato anche un pericolo per passeggeri e personale. A quanto si è saputo, infatti, poco prima delle 7 il macchinista si è trovato davanti a la bobina in legno avvolta da cavi ed è riuscito a frenare prima dell’impatto evitando danni al convoglio e ai passeggeri. Sono in corso accertamenti dei Vigili del Fuoco intervenuti su richiesta di Rfi.

Circolazione rallentata questa notte e al mattino sulla linea convenzionale Firenze-Roma per un inconveniente tecnico dovuto al danneggiamento dell’infrastruttura da parte di ignoti tra Compiobbi e Pontassieve, nel fiorientino. Dopo l’intervento dei tecnici - si legge sul portale di Rfi - la circolazione intorno alle 8, è tornata regolare. Due treni Intercity ha subito ritardi fino a 20 minuti, 13 treni regionali rallentamenti fino a 35 minuti e 2 treni regionali limitazioni di percorso.

"Più di 1 sciopero al giorno ma ho le spalle larghe". Treni, l'accusa di Salvini

"Danneggiamenti sulla linea Firenze-Roma, nella notte, e problemi anche in Lombardia per la presenza di grosse bobine sui binari in provincia di Pavia. Ennesimi episodi che rendono difficile la circolazione dei treni. La notizia rassicurante è che, dopo l’esposto di Fs per possibili sabotaggi, la puntualità è incrementata a partire dall’alta velocità. Non abbassiamo la guardia", scrive su X il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini.