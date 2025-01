Reddito di cittadinanza, il conto del disastro M5s: abbiamo dato 665 milioni a truffatori e criminali

Sullo stesso argomento: Lo sballo di cittadinanza del M5S: cannabis di Stato per finanziare il Reddito

Un fiume di soldi a truffatori e criminali. Non finiscono ma le storture e le distorsioni del Reddito di cittadinanza, totem elettorale grillino finalmente abbattuto dal governo di centrodestra che lo ha rimodulato in altre forme di sostegno economico per le fasce deboli. A un anno dall'abolizione spuntano numeri mostre: sono 62 mila coloro che hanno percepito illegalmente il Reddito di cittadinanza dal 2019. A questi gli italiani hanno versato 665 milioni di euro. Lo riporta il Corriere della sera che tuttavia ricorda come questi numeri, forniti dalla Guardia di finanza, rappresentino la punta dell'iceberg perché i tribunali italiani sono zeppi di fascicoli d'inchiesta relativi a presunte truffe. In generale sono stati versati a 1,1 milioni di famiglie circa 34,5 miliardi di euro per un assegno medio mensile di 540,38 euro. E di questi ben 665 milioni di euro sono finiti nelle mani sbagliate, anche di esponenti della criminalità organizzata. E la cifra è probabilmente molto superiore.

La Guardia di finanza in questi anni ha portato a termine 75.910 interventi che in 60.111 casi, ben il 79,55 del totale, hanno consentito di portare alla luce 62.215 persone che sono sospettate di aver percepito fraudolentemente contributi per un totale di 665 milioni di euro. Insomma, inchieste quasi a "colpo sicuro" grazie agli indici di rischio che permettono di far suonare un campanello d'allarme. Molte inchieste della Gdf vedono al centro anche Caf e Patronati. In certi casi i nostri soldi sono finiti anche a foraggiare gruppi di persone all'esperto che difficilmente potranno essere perseguite.