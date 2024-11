PiazzaPulita, Mannheimer: "Chi sono gli elettori M5s". Il sondaggio che dice tutto

29 novembre 2024 a

a

a

Faida e accuse reciproche nella galassia grillina, con i seguaci del co-fondatore Beppe Grillo che contestano la Costituente promossa dal presidente Giuseppe Conte che vuole riscrivere le regole del Movimento 5 stelle. Ma chi sono gli elettori che costituiscono la base pentastellata? A rispondere a questa domanda è Renato Mannheimer di Eumetra, che nella puntata di giovedì 28 novembre di Piazzapulita, su La7, ha diffuso i dati di un sondaggio ad hoc per il Movimento, oggi attestato all'11,3 per cento.

Grillo ai suoi: “Conte? Deve fare un altro partito”. Ma Giuseppi punta al M5S

"Gli elettori dei 5 Stelle sono per la maggioranza al sud o nelle isole, il 53%, quasi il 20% di più della distribuzione dell'elettorato nazionale", spieg ail decano dei sondaggisti. Il grillino tipo ha un'età media di 35-44 anni, sono pochi gli anziani, e il titolo di studio principale è il diploma delle scuole superiori. "C'è un altro elemento che è l'occupazione, c'è una accentuazione tra i disoccupati: il 7% di più della media nazionale, poi ci sono più casalinghe e meno impiegati, insegnanti, e pensionati", spiega Mannheimer. Insomma, lo zoccolo duro a 5 stelle è quello delle fasce che fanno fatica a trovare un lavoro, soprattutto al centro sud. In particolare il 16,2% degli elettori a 5 stelle è disoccupato. Non a caso il totem contiano resta quello del reddito di cittadinanza...