Blue Monday, ecco perché oggi è "il giorno più triste dell'anno"

Arriva quando le feste sono ormai superate e la primavera è ancora troppo lontana, è considerato "il giorno più triste dell'anno" ed è stato teorizzato da un professore di psicologia dell’Università di Cardiff, Cliff Arnall. Oggi, 20 gennaio e terzo lunedì del 2025, è il "Blue Monday". Lo studio, all'epoca, è stato commissionati dal canale tv inglese Sky Travel per incentivare le persone a prenotare un bel viaggio e superare così gli ostacoli di un periodo caratterizzato pper lo più dal brutto tempo e dalla fatica del lavoro. L'idea, alla base della trovata commerciale, era che, nei momenti di maggiore stress, le persone iniziassero a spendere e a programmare una fuga dalla quotidianità.

Il periodo scelto per la ricorrenza, però, non è casuale. Il "Blue Monday" cade il terzo lunedì di gennaio perché è a metà dalle festività e il ritorno al lavoro e le vacanze di Pasqua o addirittura estive ancora troppo lontane nel tempo. Al di là della storia, il giorno più triste dell'anno è ormai diventato un pretesto per concedersi qualche sfizio in più. Per far fronte a queste 24 ore, gli esperti consigliano di potenziare il buonumore. E quale modo migliore se non mangiare i cibi preferiti? I cibi ideali per combattere a tavola gli effetti della giornata, secondo Coldiretti, sono frutta secca, frutti di bosco, farro, formaggi, legumi e uova.