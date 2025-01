Regione Puglia, più di 400mila euro per la trasferta a Miami: cosa c'è dietro

19 gennaio 2025 a

Conto salato. Per una trasferta di soli tre giorni in Florida (che ha visto impegnati l'assessore allo sviluppo economico Alessandro Delli Noci, il direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale e il direttore della comunicazione istituzionale, Rocco De Franchi), la Regione Puglia ha speso più di 400mila euro. Lo riporta il Corriere della Sera, che già lo scorso 8 dicembre aveva riferito di 310mila euro. A quella somma, ora, vanno aggiunte altre spese. Si parla, nel dettaglio, di 150mila euro stanziati con affidamento diretto all'artista Agostino Iacurci e di poco meno di 100mila euro di cui è risultata essere beneficiaria la rivista Flash Art, fondata da Cristiano Seganfreddo e a cui la Regione era rimasta legata dalla Milano Fashion Week 2024 (in vista della quale l'amministrazione aveva chiesto un numero dedicato dal nome "Puglia contemporary land", su cui è anche presente un'intervista ad Helen Mirren realizzata da Pasquale Natuzzi jr, titolare dello store di famiglia in Florida).

A finire sotto la lente d'ingrandimento del quotidiano è il fatto che Seganfreddo, oltre a essere il fondatore del periodico che si occupa di arte contemporanea, sia anche il titolare di S Edition Srl azienda, destinataria di un pagamento di 140mila euro da parte della Regione Puglia "per i servizi di comunicazione, promozione del brand Puglia e coordinamento per la partecipazione della Regione alla design week presso Alcova (stand di Miami, ndr) dal 4 all'8 dicembre 2024". Alle note spese (140mila euro per S Edition Srl, 30mila euro per "l'acquisto dell'area nuda di 60 mq" nello stabile in dotazione del brand milanese a Miami e i 140mila euro per l'acquisto dello spazio espositivo), vanno aggiunti 150mila euro per Iacurci, l'artista foggiano ingaggiato per realizzare un'opera d'arte, in cui è raffigurato un ramo d'ulivo, presso lo stand americano pugliese. Nodi, questi, che sarà chiamato a sciogliere l'assessore allo sviluppo economico Alessandro Delli Noci nel corso della IV commissione Industria, Commercio, Artigianato e Turismo convocata per giovedì 23 gennaio.