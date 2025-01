Frosinone, nuovi direttori delle Asl. Spunta il caso

Antonio Sbraga 19 gennaio 2025 a

La Regione Lazio è attesa dalla «prova del nove». Tante, infatti, sono le aziende sanitarie e ospedaliere in attesa della nomina del nuovo direttore generale. Dopo i colloqui coni candidati hanno effettuato il mese scorso, dunque, sale l'attesa perle scelte del presidente Francesco Rocca, che ha mantenuto la delega alla Sanità. Perché sono da assegnare le cinque attuali poltrone di commissario straordinario, poi altre tre di direttori generali coni contratti vicini alla scadenza e, infine, una sede che diventerà vacante già nei prossimi giorni: il vertice del Sant'Andrea. La direttrice generale dell'azienda di via di Grottarossa, Daniela Donetti, è stata infatti appena nominata direttore Salute e Welfare della Regione Umbria. Dal 2022 era a capo del Sant'Andrea, che dovrebbe lasciare già dalla prossima settimana perché entrerà in servizio ufficiale nei prossimi giorni, come definito nel decreto di nomina della Regione Umbria. Per il suo posto nel Lazio si parla di Laura Figorilli, attuale direttore amministrativo dell'Ifo-Regina Elena, guidato dal commissario straordinario Livio De Angelis. Anche al vertice del policlinico Tor Vergata c'è un commissario straordinario, Isabella Mastrobuono, così come nell'Asl Roma 4 di Civitavecchia, nell'Asl Roma 6 di Albano Laziale e nell'Asl Frosinone.

Nell'azienda ciociara danno però come in bilico la poltrona della commissaria Sabrina Pulvirenti, in carica da novembre 2023. Con una lotta in atto per una sorta di poltrona per due: o Eleonora Di Giulio, già direttore amministrativo dell'Asl ciociara e poi impegnata al Ministero, o Manuela Mizzoni, attuale direttore dell'Azienda per i servizi alla persona (Asp) di Frosinone e per 15 anni direttore amministrativo delle Case di cura appartenenti al Gruppo Ini, della Famiglia Faroni. Ma i rumors sembrano propendere più per Di Giulio a scapito di Mizzoni, alla quale una parte della maggioranza parrebbe far pesare quella posizione ricoperta, dal 2002 al 2017, in un Gruppo privato che ha due delle sue dieci strutture ubicate proprio nel Frusinate (la « Città Bianca» e «Villa Alba», entrambe a Veroli). Un altro commissario straordinario, invece, è appena andato via dai Castelli romani: è Francesco Marchitelli, nominato il 28 aprile 2023, che ha rassegnato le dimissioni per assumere il ruolo di direttore generale dell'Asl di Alessandria.

Mentre nell'Asl Roma 4 di Civitavecchia la poltrona dell'attuale dg facente funzioni, Simona Ursino, potrebbe andare a Rosaria Marino, già direttore generale dell'Arpa. L'8 gennaio scorso il presidente Rocca ha effettuato la nomina di cinque dg, con la conferma di quattro commissari straordinari. Si tratta di Giuseppe Quintavalle, confermato alla guida dell'Asl Roma 1; di Francesco Amato al vertice dell'Asl Roma 2; di Silvia Cavalli nell'Asl Roma 5 di Tivoli e Maria Paola Corradi, già al timone commissariale del San Giovanni Addolorata. Nell'Asl di Latina, invece, «promozione» nel ruolo di direttore generale dell'ex direttrice amministrativa Sabrina Cenciarelli.