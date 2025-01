Aereo verso la Torre Eiffel, è bufera per lo spot della Pakistan International Airlines

16 gennaio 2025 a

Bufera sullo spot pubblicitario della Pakistan International Airlines. La scorsa settimana, la compagnia aerea Pia, bandita da oltre quattro anni dai cieli europei per problemi di sicurezza, ha lanciato una campagna per comunicare di aver ripreso a viaggiare verso Parigi. A scatenare la furia del web è stata soprattutto l'immagine scelta: il soggetto è infatti la grafica di un aeroplano che vola dritto sulla Tour Eiffel. Non meno scivoloso è lo slogan selezionato: "Parigi stiamo arrivando", si legge. In rete l'ambiguità della composizione grafica ha scatenato tutti coloro che hanno colto una somiglianza con l'attentato dell'11 settembre 2001, quando due aerei si schiantarono sulle Torri Gemelle al World Trade Center di New York.

Ma non è tutto. Alcuni membri del gruppo terroristico al Qaida vennero arrestati in Pakistan nel 2003: si pensi a Khalid Sheikh Mohammed, considerato l’organizzatore degli attentati, e al leader di al Qaida, Osama bin Laden, che in Pakistan si nascose e che è stato ucciso nel 2011 in un attacco delle forze speciali statunitensi. Il caso è diventato presto anche politico. Il premier del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha ordinato un'indagine sulla questione causata dalla spiacevole somiglianza con gli attacchi dell'11 settembre. La polemica ha iniziato a tenere banco soprattutto sul web: “È una pubblicità o una minaccia?”, ha scritto un utente su X.

Un altro, invece, ha chiesto alla compagnia di “licenziare il suo responsabile marketing”. La Pakistan International Airlines al momento non ha fornito pubbliche spiegazioni sulla spiacevole vicenda promozionale. Come riportato dal Post, la presenza della Torre Eiffel nell'immagine è problematica soprattutto per il pubblico francese. Il motivo? Nel dicembre del 1994, quattro terroristi di un gruppo islamista algerino dirottarono un aereo di linea di Air France con l’intenzione di farlo schiantare sulla Torre Eiffel, ma furono uccisi.