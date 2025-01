Meteo, Sottocorona avvisa: "Maltempo molto forte". Tutto nelle prossime ore

11 gennaio 2025 a

Il maltempo in arrivo su mezza Italia. Le previsioni meteo di sabato 11 gennaio di Paolo Sottocorona per La7 non lasciano spazio a dubbi. Se per oggi al nord e in parte del centro resta una situazione di quasi totale assenza di piogge, nella restante parte del centro e al sud peninsulare troviamo "precipitazioni abbondanti, molto forti e maltempo marcato". Più debole il maltempo sulle Isole maggiori. Precipitazioni che sono l'effetto del passaggio di una bassa pressione sul basso Tirreno, spiega Sottocorona.

Domenica 12 gennaio "questo maltempo si sposta un po' e comincia a lasciare fuori parte dell'Umbria e parte del Lazio". Ma al sud continuano i "fenomeni molto intensi, che passano anche sul versante Adriatico dal Molise a tutta la Puglia con fenomeni molto intensi".

Dopo il weekend, lunedì 13 gennaio, "c'è una attenuazione generale di questo maltempo" anche se resta qualcosa sull'Appennino. I venti "sono da est, quindi sono piuttosto freddi quindi e le nevicate ci sono", afferma Sottocorona. Sulle temperature, le minime di questa mattina "sono già scese in maniera abbastanza marcata almeno sulle regioni centrali. Ma anche al sud la tendenza nelle prossime 24 ore è ancora di diminuzioni". Ma da domani aria molto fredda "entrerà un po' ovunque", spiega il meteorologo.