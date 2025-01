Genova, sorelle precipitano dal quarto piano: una muore. In casa 4 bambini

07 gennaio 2025 a

Una storia terribile ha scosso la città di Genova. Due sorelle sono precipitate dal quarto piano di un edificio nel quartiere di Sampierdarena. Una delle due non ce l'ha fatta ed è morta. Gravissime, invece, le condizioni dell'altra. Gli inquirenti stanno adesso cercando di ricostruire le dinamiche dell'accaduto e ogni pista è aperta, ma l'ipotesi più probabile è che la 32enne (poi deceduta) abbia tentato il suicidio e che l'altra abbia cercato di fermarla, finendo col cadere a sua volta. Stando a quanto riferito finora, le donne si sarebbero schiantate sull'androne del palazzo dopo aver fatto un volo di diversi metri.

La porta della casa dove si è consumata la tragedia era chiusa dall’interno e, nell’abitazione, erano presenti 4 bambini: sono stati proprio loro, con l’ausilio della polizia, ad aprire la porta agli agenti. La vittima, da quanto appreso, si stava separando dal marito e avrebbe avuto un’udienza nei prossimi giorni per l’affidamento dei 4 figli. L’uomo era stato condannato a 8 mesi per maltrattamenti e assolto dopo un’altra denuncia dello stesso tenore. Aveva avuto un divieto di avvicinamento alla ex, scaduto da circa 60 giorni.