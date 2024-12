Cefalù, il monossido di carbonio fa altre vittime: un turista morto e tre in ospedale

30 dicembre 2024 a

a

a

Un turista tedesco, Jonathan Feierabend, è morto in un bed & breakfast a Cefalù, nel Palermitano, e altri tre amici (Katharina Feierabend, 34 anni, Elmo Pargmann, 63 anni, e Patrizia Pargmann, di 60 anni) sono finiti in ospedale per quella che appare proprio come una intossicazione di monossido di carbonio. Uno dei turisti è intubato e in rianimazione. Altri due pazienti sono sottoposti alla camera iperbarica. A dare l’allarme, secondo quanto riferiscono i soccorritori del 118, è stato uno dei sopravvissuti, che aveva trovato, al mattino, il 36enne che non rispondeva alle sue sollecitazioni.

Sub romano sbranato da uno squalo in Egitto. Giallo sull'area protetta

Il trattamento urgente è andato in scena nella camera iperbarica dell’Ospedale di Partinico. La struttura dell’Asp di Palermo, afferente all’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione, guidata da Sandro Tomasello, è l’unica nel territorio disponibile con continuità durante tutto l’anno. Le loro condizioni, definite gravi, sono continuamente monitorate. Nel frattempo la Procura di Termini Imerese ha aperto una inchiesta sulla tragedia.