Prezzi benzina, risalita di Natale per colpa del rimbalzo delle quotazioni dei prodotti raffinati

27 dicembre 2024 a

a

a

Il rimbalzo delle quotazioni dei prodotti raffinati alla Vigilia di Natale si è fatto sentire anche sui prezzi dei carburanti, con un movimento al rialzo proprio il giorno di Natale. In aumento anche le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa - per quanto i dati Osservaprezzi Mimit siano ancora fermi al 25 dicembre. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, mercoledì Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 27 dicembre 2024

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di sabato mattina su circa 18mila impianti: benzina self-service a 1,758 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,763, pompe bianche 1,747), diesel self service a 1,659 euro/litro (+1, compagnie 1,664, pompe bianche 1,646). Benzina servito a 1,900 euro/litro (invariato, compagnie 1,942, pompe bianche 1,818), diesel servito a 1,801 euro/litro (+1, compagnie 1,844, pompe bianche 1,717). Gpl servito a 0,736 euro/litro (invariato, compagnie 0,744, pompe bianche 0,726), metano servito a 1,432 euro/kg (invariato, compagnie 1,437, pompe bianche 1,428), Gnl 1,382 euro/kg (+2, compagnie 1,389 euro/kg, pompe bianche 1,377 euro/kg).

L'alta pressione domina la fine del 2024. Sottocorona: fino a quando regge

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,859 euro/litro (servito 2,123), gasolio self service 1,770 euro/litro (servito 2,039), Gpl 0,867 euro/litro, metano 1,494 euro/kg, Gnl 1,496 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di martedì: benzina a 511 euro per mille litri (+4 valore arrotondato), diesel a 562 euro per mille litri (+10 valore arrotondato). Questi infine i valori comprensivi di accisa: benzina a 1239,54 euro per mille litri, diesel a 1178,90 euro per mille litri.