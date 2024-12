Oscar del Turismo 2024, premiate sedici eccellenze: a chi è andato il "Microfono d'Oro"

Alessio Buzzelli 12 dicembre 2024 a

a

a

Roma come Hollywood, ma con microfoni d'oro al posto delle famose statuette e imprenditori e imprenditrici del turismo al posto di attori e registi. A partire da quest'anno anche il mondo del turismo italiano, come si addice ad ogni eccellenza degna di questo nome, ha avuto, finalmente, la propria notte degli Oscar, andata in scena il 10 dicembre nella fantasmagorica cornice della sala Ritz del Grand Hotel The St. Regis Rome. Una cerimonia scintillante e ricca di ospiti – hollywoodiana nella forma ma italianissima nella sostanza –, quella ideata da Deborah Garlando, Ceo di MHR, con il supporto dell’Hotelier & Luxury Hospitality Developer Palmiro Noschese e dell’esperto di marketing turistico Paolo Garlando, durante la quale si è voluto conferire il giusto riconoscimento a tutte quelle realtà che si sono distinte all'interno della sempre più centrale industria del turismo italiana, ormai pilastro insostituibile per l'intero sistema-Paese.

Solo 16 eccellenze, tra le oltre 500 candidature inviate, hanno alla fine ricevuto il prestigioso e ambito “Microfono d'Oro”, ciascuna appartenente ad una specifica categoria – dalle istituzioni alle migliori destinazioni italiane, dagli hotel ai ristoranti stellati, passando per strutture wellness e SPA, fino ad arrivare a innovazione, Sostenibilità e formazione – assegnato da una giuria di esperti formata da imprenditori, manager, docenti universitari e giornalisti, a seconda della tipologia di attività. «L’Oscar del Turismo – ha commentato Deborah Garlando – è il punto di partenza di un nuovo progetto che intende premiare davvero tutte le eccellenze italiane in questo fondamentale comparto dell’economia. Il turismo italiano è fatto di migliaia di persone che lavorano con impegno, ingegno e passione, che fanno onore al nostro Paese e che abbiamo voluto premiare con quello che idealmente rappresenta il titolo più ambito, l’Oscar, mutuandone il fascino universale da quello reso celebre dal mondo del cinema». La serata del St Regis, condotta da Gabriella Carlucci, ha visto anche gli interventi del Ministro del Turismo Daniela Santanchè, del Vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, del Presidente della Commissione Turismo e Moda di Roma Capitale Mariano Angelucci e del Presidente dell’Enit, Alessandra Priante.

Nel suo intervento di saluto, il Ministro Santanchè ha annunciato che dopo un 2023 di grandi numeri, anche le previsioni di bilancio per il 2024 puntano in alto: «I dati parziali che abbiamo – ha dichiarato il Ministro – ci fanno sperare che si possa superare il 2023. Ringrazio tutti voi che fate parte del Sistema Italia perché è grazie a voi se questa industria sta diventando una componente sempre più importante per la crescita del nostro Paese». «L’idea di regalare all’Italia e al suo turismo un premio Oscar dedicato a un settore vitale per l’economia nazionale mi emoziona così come mi ha emozionato vedere in questa serata tanti protagonisti e tanti grandi imprenditori che fanno onore al nostro Paese – ha concluso Deborah Garlando. Lavoreremo per rendere gli Oscar del Turismo italiano un evento ancora più importante e attrattivo». Tanto che, come annunciato durante la serata, il premio assumerà in futuro una dimensione ancora più internazionale: gli organizzatori del Festival del Cinema Los Angeles – Italia che si svolge nella Città degli Angeli in contemporanea con la Notte degli Oscar ad Hollywood, a fine febbraio ospiteranno una delegazione dell’Oscar del Turismo organizzato per realizzare un gemellaggio fra il cinema ed il turismo.

Questi i vincitori del Microfono d'Oro per ciascuna categoria:

Onorevole Gianluca Caramanna – categoria “Istituzioni”

Regione Sicilia – categoria “Destinazioni Italiane”

Dolce Vita – categoria “International”

Borgo Egnazia – categoria “Hotel”

Alpemare – categoria “New Hospitality”

Langosteria – categoria “Ristoranti”

QC Terme – categoria “Spa & Wellness”

Alpitour – categoria “Travel”

ITA Airways – categoria “Trasporti”

NITTO ATP Finals – categoria “Grandi Eventi”

Blue People – categoria “Innovazione”

Aeroporti di Roma – categoria “Turismo Sostenibile”

Luiss Business School – categoria “Formazione”

Federico De Cesare Viola – categoria “Voci del Turismo”

Carlotta Ferrari – premio “Donna nel Turismo alla memoria di Elena David”