Sciopero venerdì 13 ridotto a 4 ore. Salvini: "Ho firmato, non si può bloccare l'Italia"

Matteo Salvini "taglia" lo sciopero di venerdì 13 dicembre. Una mobilitazione a 10 giorni dal Natale che "era inammissibile quindi ho firmato la riduzione a 4 ore dello sciopero", ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture a margine dell'assemblea della Fiaip commentando l'esito dell'incontro con il sindacato di base. "Lo sciopero è un diritto sacrosanto" ma su quello di venerdì 13 "ho chiesto di ridurre le 24 ore di sciopero, mi hanno detto no, educatamente ma mi hanno detto di no. Formalizzerò la mia richiesta di ridurre a 4 ore la giornata di sciopero per garantire a chi vuole scioperare il diritto di sciopero ma per non bloccare l'Italia intera a 10 giorni dal Natale".

Salvini ha sottolineato che l’incontro è andato "bene, perché quando si parla di diritti dei lavoratori, di sicurezza sui trasporti, di aumento degli stipendi è mio piacere e dovere ascoltare. Poi non si riesce a risolvere tutto subito, però ci reincontreremo già a gennaio". A chi denuncia che la precettazione stia diventando un nuovo modello d’azione del ministero risponde: "No. Peraltro si dovrà ragionare insieme ai sindacati, non contro, di un aggiornamento della legge sullo sciopero, che è un diritto costituzionale garantito, ma se c’è più di uno sciopero al giorno vuol dire che anche lo strumento sciopero va aggiornato all’anno 2025". "Non contro, ma insieme - ribadisce quindi Salvini - ripensare alla forma sciopero sia nell’interesse degli scioperanti e dei lavoratori, sia nell’interesse degli altri italiani penso sia utile", conclude il ministro.

L’Unione sindacale di base, tuttavia, ribadisce lo stop per tutta la giornata: "Non cediamo alle richieste del ministro che ha rilanciato a mezzo stampa, non appena finito l’incontro, l’intenzione di ridurre lo sciopero a 4 ore. Abbiamo ribadito al ministro, infatti, come la commissione di garanzia non abbia trovato niente da eccepire sullo sciopero generale del 13 dicembre, che coinvolgerà tutte le categorie pubbliche e private oltre quella dei trasporti".