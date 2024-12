Edoardo Bove: c'è l'ok al defibrillatore sottocutaneo, quando le dimissioni

07 dicembre 2024 a

Ormai è solo questione di tempo. Edoardo Bove, il centrocampista della Fiorentina che nel corso della partita contro l'Inter si è accasciato a terra, ha deciso: nel fine settimana o lunedì 9 dicembre si farà impiantare un defibrillatore sottocutaneo (un apparecchio sottopelle e salvavita). Come riporta la Gazzetta dello Sport, eccetto eventuali complicazioni, già a metà della prossima settimana il calciatore dovrebbe essere dimesso e potrebbe, così, fare visita ai suoi compagni di squadra al Viola Park.

La decisione non è stata semplice da prendere: l'intervento impedirà a Bove di tornare a giocare in serie A, ma, dopo settimane di riposo e un periodo di riatletizzazione, potrà intraprendere una nuova carriera all'estero. "Un po' alla volta potrà giocare ad alti livelli altrove, in un campionato che non sia il nostro, vista la legislazione italiana stringente su un tema così", si legge. Nelle prossime settimane, inoltre, il centrocampista dovrà anche discutere di un'eventuale rescissione del cartellino con il club titolare, la Roma.