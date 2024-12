Stellantis, Schlein a Pomigliano: comizio agli operai e scatta la contestazione

06 dicembre 2024 a

a

a

La visita della segretaria del Pd Elly Schlein al picchetto di protesta dei lavoratori dell'indotto dell'auto, a Pomigliano d'Aco, finisce con la contestazione ai danni della dem. Sono arrivate le lettere di licenziamento per 97 lavoratori di Trasnova, società di movimentazione per la quale non è stata rinnovata la commessa con Stellantis. I lavoratori hanno ricevuto la lettera di licenziamento collettivo mentre davanti ai cancelli dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco (Napoli) è in corso da giorni un presidio. In mattinata la visita di Schlein: "Piena solidarietà agli operai dell’azienda Trasnova, chiediamo la proroga della commessa", ha detto la segreteria del Pd prima di incontrare gli operai di Trasnova, in presidio permanente dinanzi l’ingresso numero 1 dello stabilimento Stellantis.

Così le politiche “green” hanno ucciso l'automotive e l'economia dell'Ue

"Non vi lasceremo soli, ci aggiorniamo dopo il tavolo di martedì (al Mimit, ndr)", ha detto la dem agli operai di Trasnova, società della logistica a cui Stellantis ha comunicato la cessazione della commessa al 31 dicembre. La segretaria del Pd è stata poi incalzata da un operaio, come spiega l'inviata de L'aria che tira, il programma di La7, "che le voleva consegnare una lettera". Ma a quanto pare Schlein si è allontanata subito tanto che dal picchetto le hanno gridato che "scappa". Una contestazione isolata, dunque, ma che ben simboleggia la distanza tra la sinistra e la piazza dei lavoratori. Qualche anno fa - o decennio - la leader della sinistra sarebbe stata portata in trionfo dagli operai. Oggi le gridano di tutto.