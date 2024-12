Meteo, Sottocorona avvisa: "Fenomeni da colore rosso". Dove colpirà il maltempo

04 dicembre 2024 a

Le nuvole sull'Italia "ci sono, ma non sono intense": così Paolo Sottocorona ha esordito. In diretta dallo studio di Omnibus e partendo dalle novità fornite dalla mappa, l'esperto ha diffuso le ultime previsioni meteo. "C'è questa zona, che è più consistente e dalla quale cominciano ad arrivare i fenomeni che troveremo, nelle prossime ore, anche molto intensi", ha anticipato. La perturbazione sull'Atlantico, invece, "è lontana e quindi, per ora, non se ne parla", ha precisato.

Oggi una "striscia di fenomeni intensi che prende tutto il Nord-Africa" farà sì che al Sud qualche fenomeno più consistente si registri. Soprattutto sul Medio-Adriatico perché "da lì arrivano i venti". Spostandosi al Nord, "qualche precipitazione c'è, ma intensa no". Il tempo peggiorerà domani in molte regioni meridionali. A essere colpite saranno "la Sicilia, tutto il Sud peninsulare con fenomeni intensissimi. Siamo sul colore rosso, è da massima allerta", ha avvisato Sottocorona. Schiarite previste, invece, sul versante tirrenico.

Nella giornata di venerdì, tutto si attenuerà, ma rimarrà una zona di maltempo che prenderà soprattutto "Basilicata e Puglia con fenomeni molto intensi". Le prossime quarantotto ore saranno da "tenere sott'occhio". Per quanto riguarda le temperature minime, "non si sono spostate molto, hanno avuto forse qualche leggerissimo recupero al Centro-Sud", ha concluso il meteorologo.