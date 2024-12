Prezzi benzina, scendono ancora le medie alla pompa: tutti i dati

02 dicembre 2024 a

Poco mosse le quotazioni dei prodotti raffinati. Sulle medie dei prezzi praticati alla pompa si vedono gli effetti dei ribassi applicati la scorsa settimana dai maggiori marchi sui listini dei prezzi consigliati. Le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti, segnava infatti la benzina self service a 1,765 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,772, pompe bianche 1,751), il diesel self service a 1,665 euro/litro (-1, compagnie 1,671, pompe bianche 1,651). La benzina servito invece si attesta a 1,908 euro/litro (-1, compagnie 1,952, pompe bianche 1,821), il diesel servito a 1,807 euro/litro (-1, compagnie 1,852, pompe bianche 1,719); il Gpl servito a 0,734 euro/litro (+1, compagnie 0,742, pompe bianche 0,724), il metano servito a 1,403 euro/kg (+5, compagnie 1,408, pompe bianche 1,398) mentre il Gnl 1,320 euro/kg (+1, compagnie 1,327 euro/kg, pompe bianche 1,314 euro/kg).

Sulle autostrade invece la benzina self service registra 1,868 euro/litro (servito 2,133), il gasolio self service 1,778 euro/litro (servito 2,048), il Gpl 0,866 euro/litro, il metano 1,500 euro/kg, il Gnl 1,419 euro/kg.