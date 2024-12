Meteo, dicembre parte in quarta. Giuliacci: "Pioggia e freddo", ecco dove

02 dicembre 2024 a

Dicembre parte in quarta: tra martedì 3 e giovedì 5 una perturbazione investirà ampie zone dell'Italia in un clima prettamente invernale. A fornire le ultime previsioni meteo è il colonnello Mario Giuliacci: sono attese piogge e nevicate, e un abbassamento delle temperature che tuttavia non sarà drastico.

Le previsioni nel dettaglio. Il primo "deciso peggioramento", scrive l'esperto su MeteoGiuliacci , arriva oggi con piogge su Friuli, Alto Veneto, Trentino, Emilia, Romagna, gran parte del Centro, Campania, e nel corso della giornata si estenderà al resto del sud. Neve sopra i mille metri sulle Apli Orientali, più in quota sull'Appennino. Mercoledì 4 dicembre nuove piogge, anche se più deboli e isolate, su Marche, Abruzzo, Molise e gran parte del Sud. Giovedì 5 dicembre la situazione è destinata a migliorare con la perturbazione che si allontana dalla penisola.