Meteo, Sottocorona: "Le piogge tornano", il giorno da segnare

01 dicembre 2024 a

a

a

Primo giorno di dicembre, cosa ci aspetta dal punto di vista del meteo nei prossimi giorni? L'esperto di La7 Paolo Sottocorona nelle sue previsioni per Omnibus spiega che il tempo migliora al Nord e sul medio versante tirrenico, ma anche su quello adriatico dove restano poche precipitazioni. Qualche pioggia al sud peninsulare, Sicilia settentrionale, Calabria e Basilicata. Non sono esclusi fenomeni consistenti, seppur isolati. Lunedì 2 dicembre "rimangono debolissime piogge al sud, schiarite o qualche nuvola sia al nord che al centro", spiega il meteorologo.

Meteo Giuliacci, freddo e neve dall'Immacolata a Natale: cosa ci aspetta

Martedì 3 dicembre sarà una giornata caratterizzata dalle piogge: "Perché ritornano", spiega Sottocorona mostrando le mappe che vedono precipitazioni diffuse su ampie zone dello stivale. "Non sono forti ma insomma qualcosa c'è", afferma mentre per quanto riguarda il freddo abbiamo temperature "sempre piuttosto basse al nord, anche per effetto del cielo sereno, e spesso arrivano sul filo dello 0 anche a bassa quota".