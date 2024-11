Meteo, svolta gelida. Sottocorona: "Guardate questa mappa", tutto in 24 ore

29 novembre 2024 a

a

a

Le nuvoleno puntano a sud mentre dai Balcani si affacciano correnti fredde. Paolo Sottocorona nelle sue previsioni del tempo di venerdì 29 novembre fornisce la situazione meteo, destinata a cambiare nelle prossime ore. La nuvolosità ha la forma di una struttura "organizzata e più forte a Nord però questo passaggio tenderà a creare una zona di bassa pressione sull'Italia meridionale e sullo Ionio", spiega il meteorologo di La7 a Omnibus, "e questa situazione fa affluire aria fredda dai Balcani e quindi ecco il calo delle temperature che ci aspettiamo".

Svolta polare con la "goccia fredda". Giuliacci: i giorni clou

Le previsioni di oggi indicano pertanto piogge e fenomeni anche intensi sul basso Tirreno, in Campania e Basilicata. Poi cominciano ad affacciarsi sul versante adriatico i venti che arrivano da est nord-est, dai Balcani, con fenomeni inizialmente deboli. Sabato 30 novembre continua il miglioramento al nord e sul versante tirrenico, non su quello adriatico.; "Il centro di questa bassa pressione sullo Ionio interessa un po' tutto il sud, inclusa la Sicilia ed esclusa la Sardegna", spiega Sottocorona. Domenica 1 dicembre "anche questi fenomeni in gran parte si attenuano ma fra Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata qualche pioggia c'è ancora".

Sul fronte delle temperature il meteorologo spiega che "le minime di questa mattina sono ferme più o meno sui valori dei giorni scorsi: più basse al Nord, in qualche caso relativamente elevate al centro-sud". Ma è tempo di un cambio di passo: "La mappa della tendenza delle minime per domani al nord riporta poche diminuzioni, ma su Centro e Sud i cali rispetto a oggi oscillano fra i quattro e sei gradi da un giorno all'altro". Un bel balzo: "4-6 gradi si sentono...", spiega Sottocorona.