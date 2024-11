Meteo, weekend rovinato dal maltempo al centro-sud: dicembre inizia col freddo

28 novembre 2024 a

In questa seconda parte della settimana un promontorio anticiclonico si vedrà elevarsi sull’Europa centro-occidentale mentre una goccia fredda sull’Europa orientale si muove verso Balcani e Mediterraneo. Nel corso dei prossimi giorni condizioni meteo in rapido peggioramento in Italia con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il Sud e parte del Centro, segnatamente settori adriatici. Atteso comunque un generale calo delle temperature su tutta la Penisola con valori che tra sabato e domenica si porteranno anche di qualche grado al di sotto delle medie.

Il tempo invernale è dietro l'angolo: ecco la nuova e brusca svolta fredda

Mese di dicembre che inizierà così con clima piuttosto freddo anche se all’inizio della prossima settimana il tempo andrà migliorando grazie a un rinforzo dell’alta pressione. Sono gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che comunque mostrano un certo dinamismo per la prima settimana di dicembre con possibili impulsi instabili in arrivo da nord-ovest.

Ennesimo calo delle temperature. Sottocorona: “Ora domina la nebbia, ma poi…”

Queste le previsioni meteo per domani. Al Nord: condizioni di tempo asciutto per tutta la giornata sulle regioni del Nord ma con nuvolosità su coste e pianure, localmente anche basse e compatte. In serata e nottata ancora tempo stabile con nuvolosità sui settori di Nord-Ovest e maggiori spazi di sereno altrove. Al Centro: tempo instabile nel corso della giornata sui settori adriatici del Centro con piogge e acquazzoni sparsi, e quota neve in calo fin sotto i 1000 metri. In serata e nottata ancora fenomeni a ridosso dell’Appennino con neve fino a 600-700 metri. Al sud e sulle isole: condizioni di tempo instabile nel corso della giornata sulle regioni Peninsulari del Sud con piogge e acquazzoni sparsi, fenomeni anche sulla Sicilia settentrionale. Ampie schiarite sulla Sardegna. In serata e nottata ancora precipitazioni con neve in calo fino a 800-1000 metri. Temperature in generale diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.