Meteo, ennesimo calo delle temperature. Sottocorona: “Ora domina la nebbia, ma poi…”

Il mese di novembre è pronto ad andare in archivio. Che cosa c’è da attendersi sul fronte meteo dagli ultimi giorni? A fornire dei chiarimenti è il meteorologo di La7, Paolo Sottocorona, che si collega durante la puntata di Omnibus per un quadro del meteo: “Questa atmosfera di nebbia e anche un po' di nuvole è una caratteristica di queste ore, perché il tempo è finora piuttosto stabile, è area stabile, significa aria ferma, questo facilita la formazione delle nebbie. Le grandi perturbazioni atlantiche restano al di fuori, l'Italia è ancora in una zona di alta pressione, quindi tempo stabile, tempo fermo, grigio, non tutto sole ovviamente, le nebbie ci sono un po’ ovunque”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “Nella giornata di oggi, giovedì 28 novembre, le eventuali precipitazioni sono sempre quelle debolissime, quindi cielo un po' grigio che può dare qualche pioviggine, ma in molti casi nemmeno le dà, qualche schiarita al sud. Il maltempo passa al di là delle Alpi. Fra oggi e domani, venerdì 29 novembre, si comincia a vedere un cambiamento di questa situazione. Intanto perché al sud la copertura delle nuvole è più forte, ci sono piogge moderate, localmente intense sul mare, poi tutti i versanti orientali, perché i venti cominciano ad arrivare da est e quindi sono i versanti orientali quelli ad avere più fenomeni. Nella giornata di sabato 30 novembre si intravede anche la bassa pressione sullo Ionio, rotazione antioraria dei venti, arriva aria più fredda dalla penisola balcanica e quindi l’abbassamento delle temperature diventa realtà. Siamo sopra media al momento, quindi il calo sicuramente ci sarà. Il maltempo riguarda parte del centro adriatico e il sud, ma non il nord”.

Sottocorona termina il suo appuntamento sul meteo con uno sguardo alle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Nebbia a parte riescono a risalire un poco, meno al nord, ma questo è abbastanza fisiologico, un po' di più al sud. La tendenza delle temperature massime fra oggi e domani evidenzia diminuzioni ovunque, più forti al centro, sul versante Adriatico. Significa un calo che alla fine sarà probabilmente di quattro, cinque, anche sei gradi, magari non tutti in un giorno ma tendono sicuramente a scendere”.