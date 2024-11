Bimbi contesi, il piccolo Ethan consegnato alla mamma dalle autorità Usa

21 novembre 2024 a

Una buona notizia su una vicenda che aveva tenuto in molti con il fiato sospeso. Il piccolo Ethan, il neonato la cui scomparsa fu denunciata dalla madre Claudia Ciampa, originaria di Piano di Sorrento (in provincia di Napoli), lo scorso 30 agosto, è stato ritrovato dalla polizia statunitense in California dove era stato portato dal padre. Il piccolo era stato sottratto alla madre con l'inganno dall'ex compagno durante una vacanza in Puglia. Ora Ethan è stato consegnato alla madre dalle autorità Usa: lo conferma il ministero degli Esteri, guidato da Antonio Tajani, dopo che la console d’Italia a Los Angeles ha inviato a Roma il messaggio «il bimbo è in braccio alla madre». Il giudice ha deciso l’affido temporaneo e la signora Ciampa da ieri sera è negli Usa.

Inizia adesso un percorso giudiziario che vedrà come controparte il padre americano del bambino, Eric Howard Nichols portandolo con sé in California. Ethan, una volta ritrovato, è stato affidato ai servizi sociali, e un primo giudice ha deciso per l’affido temporaneo alla madre. Un secondo giudice deciderà sull’applicazione della convezione internazionale de L’Aja e a chi spetterà tenerlo definitivamente. Fino ad allora il padre lo potrà vedere solo durante incontri protetti. Il percorso giudiziario potrebbe allungarsi se il caso dovesse salire al livello federale. I legali della signora Ciampa, le autorità consolari italiane e lo stesso ministro degli Esteri a Roma ritengono che un eccessiva «esultanza» in una fase iniziale del procedimento giudiziario potrebbe portare come minino a un prolungamento della vicenda.