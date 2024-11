Meteo, Giuliacci avvisa tutti: ecco la svolta invernale. Irrompono neve e freddo intenso

18 novembre 2024 a

“È iniziata la settimana che potrebbe portare sull'Italia una sostanziosa svolta invernale, con i primi veri assaggi di freddo intenso e neve a bassa quota”. E’ questo il quadro sul meteo disegnato dal colonnello Mario Giuliacci, che fa il punto della situazione in un articolo sul sito meteogiuliacci.it : “Anche le mappe più aggiornate confermano l'imminente irruzione di gelide correnti polari e la comparsa della neve fino a bassa quota. Il tempo comincerà a cambiare già nella giornata di martedì 19 novembre, con il passaggio di una debole perturbazione che porterà qualche pioggia su regioni tirreniche e Isole Maggiori, ma sempre in un contesto relativamente mite. La vera svolta è attesa per mercoledì 20 novembre, con il veloce passaggio di un primo nucleo di aria polare che porterà piogge sparse e molto vento su gran parte del Centro-Sud, qualche nevicata sulle Alpi oltre 800-1000 metri e un brusco abbassamento delle temperature in quasi tutta Italia”.

Ma quando finirà questa situazione? Secondo Giuliacci non subito: “Ancor più brusche saranno le conseguenze del passaggio di secondo impulso di aria gelida, che tra giovedì 21 e venerdì 22 novembre porterà piogge diffuse, molto vento e freddo invernale in tutto il Paese, con la neve che sulle Alpi si spingerà fino a quote collinari, e non si possono escludere delle sorprese sulle vicine pianure di Piemonte e Lombardia, dove a tratti potrebbe spingersi qualche fiocco misto a pioggia! Poi sabato 23 novembre rapido miglioramento del tempo, ma con la possibilità di diffuse gelate mattutine al Nord”. Una prima parentesi di inverno in piena regola.