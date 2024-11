Taranto, Emiliano al campo di calcio vandalizzato. Claudia Conte: "Spero non sia una sfilata"

15 novembre 2024 a

«Riproporre a Taranto il modello Caivano». È l’auspicio di Claudia Conte, segretaria generale della Lega italiana per i diritti dell’uomo - Comitato Ernesto Nathan e promotrice del sopralluogo che andrà in scena presso il quartiere Tamburi insieme al presidente della Federcalcio Gabriele Gravina e al presidente di Fondazione Soleterre Damiano Rizzi, in presenza di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia e del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. Una visita che punta ad avviare la riqualificazione del campo di calcio della Parrocchia SS. Angeli Custodi, dopo il grido di aiuto di don Alessandro Argentiero e dei bambini del quartiere.

«L’idea è quella di valorizzare le realtà di terzo settore che fanno del bene - spiega Claudia Conte - affinché si possa propagare l'esempio positivo e trasmetterlo ai giovani. Il presidente della Fondazione Soleterre mi ha parlato della realtà di Tamburi, in cui i bambini sono doppiamente vittime del territorio, tra la povertà generata dai licenziamenti che hanno colpito le famiglie e i danni alla salute visti i tanti casi oncologici. È una situazione che mi ha scioccato, che mi ha ricordato per certi versi quella di Caivano, dove è intervenuto il governo con un modello che apprezzo tantissimo e che credo possa essere replicato per tutte quelle realtà che vivono nel degrado e in assenza delle istituzioni. A Tamburi arriveranno il presidente Emiliano e il sindaco Melucci, sono contenta di leggere che vogliono intervenire, ma come dice il presidente di Soleterre Rizzi spero che non si tratti soltanto di una sfilata, bensì che possano essere veramente attivi in un concreto sostegno nella riqualificazione di questo campo di calcio. Emiliano e il sindaco di Taranto - aggiunge - si sono accodati nelle ultime ore, ma questa cosa è molto positiva perché significa che abbiamo raggiunto il nostro scopo, cioè attivare la presenza delle istituzioni in questa realtà che ha bisogno di aiuto e di sostegno, peccato che non l'abbiano fatto prima».

Sul caso di Tamburi la Federcalcio si è mossa attivamente, come già per altre iniziative come quelle legate agli orfani di Kharkiv. «Posso dire che la FIGC ha dimostrato una grande vicinanza - aggiunge Conte - a partire dal presidente Gravina, porteremo dei doni a questi bambini per dare un segnale di vicinanza. Insieme alla Federcalcio ci siamo già occupati dei bimbi ucraini, che hanno incontrato i presidenti La Russa e Fontana al Senato e alla Camera in occasione dell’attivazione di un canale di donazione, inoltre mister Spalletti ci ha aperto le porte di Coverciano, a testimonianza di un impegno concreto. A breve tornerò in Ucraina per portare il ricavato del Concerto di Solidarietà del Rotary, ma con la Lidu abbiamo tante iniziative in corso, dalla raccolta fondi in favore dell’Aism a un nuovo progetto di sostegno all’associazione Ciampacavallo, che con il sostegno della giunta Rocca potrà continuare la sua attività di ippoterapia per i ragazzi con disabilità».