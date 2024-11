Taranto, Gravina e il sindaco in visita al campo di calcio vandalizzato

15 novembre 2024 a

Martedì 19 novembre alle 15.00 il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina insieme alla Segretaria generale Lega italiana per i diritti dell’uomo Comitato Ernesto Nathan, Claudia Conte, accompagnati dal Presidente di Fondazione Soleterre Damiano Rizzi e in presenza di Michele Emiliano Presidente della Regione Puglia e di Rinaldo Melucci Sindaco della Città di Taranto, faranno visita al campo di calcio della Parrocchia SS. Angeli Custodi, nel quartiere Tamburi di Taranto, luogo simbolo di aggregazione sociale per i bambini e gli adolescenti della zona, che recentemente è stato bersaglio dell’ennesimo episodio di vandalismo.

Nel corso della mattinata di martedì 19 novembre la delegazione di cui sopra visiterà il reparto di pediatria e onco-ematologia pediatrica dell’Ospedale SS. Annunziata per incontrare il primario dr. Valerio Cecinati e la psico-oncologa di Fondazione Soleterre dr.ssa Maria Montanaro. La visita del Presidente della FIGC e di Claudia Conte testimonia l’importanza di restituire ai ragazzi del quartiere un luogo sicuro e accogliente, dove possano coltivare la passione per lo sport e sentirsi parte di una comunità. I progetti di Fondazione Soleterre a Taranto, presso il reparto di oncologia pediatrica dell’Ospedale SS. Annunziata e nel quartiere Tamburi, vedono la partecipazione di Teleperformance Italia come main partner.