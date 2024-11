Meteo, per Giuliacci ci siamo: "Pioggia e neve", la data del freddo vero

10 novembre 2024 a

I cieli sereni e le temperature miti che hanno caratterizzato il mese di novembre fin qui in molte zone saranno ben presto un ricordo. Le previsioni del tempo e le tendenze meteo indicano infatti un brusco cambio di tendenza nei prossimi giorni. Il colonnello Mario Giuliacci spiega che la situazione meteo "sembra destinata a diventare ben più movimentata", soprattutto a causa di un ingresso "di aria fredda di origine polare che, oltre causare un peggioramento del tempo, potrebbe favorire anche un generale abbassamento delle temperature", scrive l'esperto su MeteoGiuliacci . Insomma, ci aspetta la pioggia ma anche, a certe condizioni, la neve.

Mentre lunedì 11 novembre la situazione non subirà bruschi cambiamenti, la data della svolta meteo è fissata per martedì 12 novembre quando il freddo e le piogge si faranno sentire al nord, soprattutto tra Valle D'Aosta, Piemonte e Lombardia Occidentale. Nevicate si potranno verificare sui rilievi di queste regioni al di sopra di 1000-1200 metri. In ogni caso, per le regioni del Settentrione sarà un vero e proprio assaggio di inverno.