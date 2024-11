Meteo, il freddo irrompe e fa calare le temperature su tutta l'Italia. Cosa anticipa Sottocorona

10 novembre 2024 a

Il meteorologo di La7, Paolo Sottocorona, espone la situazione delle previsioni del tempo giorno per giorno nel suo quotidiano appuntamento mattutino sulla rete di proprietà di Urbano Cairo: “L'Italia si trova oggi in una situazione intermedia tra maltempo e no. La previsione per oggi, domenica 10 novembre, evidenzia che ci sono ancora temporali sul Tirreno, anche se non è una perturbazione, è un effetto della temperatura del mare che è molto elevata e ancora per oggi tutto il Tirreno è coinvolto, anche se lascia un po' la parte più settentrionale e l'arcipelago Toscano, però intorno alla Sardegna, in parte in Sicilia, qualche fenomeno localmente intenso c’è. Questa situazione, che non va verso est come le perturbazioni, sembra esaurirsi nella giornata di lunedì 11 novembre, perché sul Tirreno rimane poco, qualche fenomeno sullo Ionio o sul basso Adriatico, sempre sul mare, sulla terra c'è qualche fenomeno, al sud isolatissimo, proprio sporadico, centro e nord al più qualche nuvola. Quindi questa instabilità sembra esaurirsi, questa instabilità dovuta alla temperatura del mare sembra esaurirsi. La previsione per la giornata di martedì 12 novembre - evidenzia Sottocorona - è di nuovo con fenomeni molto intensi sul Tirreno, quindi molto sul mare, anche sullo Ionio, ma in questo caso Calabria e Sicilia vengono interessate da fenomeni intensi, di nuovo il Tirreno settentrionale a prendere la Corsica e parte del dell'arcipelago Toscano. E poi anche il nord ovest, quindi è qualcosa probabilmente di diverso, dobbiamo vedere che direzione prende”.

La svolta invernale è imminente: ecco il freddo polare e le piogge

La tendenza delle temperature ad inizio settimana è per una discreta diminuzione ed ecco il focus di Sottocorona sulle massime previste per la giornata di oggi: “Si mantengono ancora, ma la tendenza è a scendere un poco, non che arrivi il grande freddo, ma la tendenza a scendere c'è. La tendenza nelle prossime 24 ore evidenzia la diminuzione da nord, centro, sud, non sulle isole, ma su tutta la Penisola minimo sono 2 gradi in meno e 2 gradi in meno si cominciano a sentire, non sono proprio trascurabili”.