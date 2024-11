Rivarolo, gli chiede i biglietti: capotreno accoltellato da due nordafricani, è grave

04 novembre 2024 a

Ha chiesto loro i biglietti, come a tutti gli altri passeggeri, ma ha ricevuto almeno una coltellata e ora è in ospedale in gravi condizioni. Un capotreno è stato aggredito poco dopo le 13 di oggi su un treno regionale Genova-Busalla mentre controllava i biglietti all'altezza di Rivarolo. L’uomo, un 44enne, è stato soccorso dai medici del 118 e portato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena con una ferita al torace, ma non sarebbe in pericolo di vita. Responsabili dell’aggressione due passeggeri fermati poco dopo dai carabinieri nei pressi della stazione di Genova Rivarolo, dove il treno si era fermato. Si tratterebbe di due nordafricani. Da chiarire la dinamica dell’accaduto: secondo una prima ricostruzione, i due erano privi del titolo di viaggio.

Fatti che alimentano la polemica politica nella giornata in cui un nuovo stop al trattenimento di migranti è stato deciso dal tribunale di Catania, in particolare per un irregolare arrivato dall'Egitto il cui paese è stato considerato un "non sicuro", nonostante l'ultimo decreto del governo. "Capotreno accoltellato da nordafricani senza biglietto su un convoglio arrivato alla stazione di Rivarolo, a Genova. Piena solidarietà al ferito, attualmente in gravi condizioni. E ora nessuna clemenza per i responsabili: gesti del genere non devono rimanere impuniti", scrive il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, su X. "Da parte nostra continueremo a fare il massimo per rendere l’Italia più sicura, a partire da treni e stazioni, come dimostra ad esempio l’estensione del servizio di Fs security", sottolinea il ministro. "Altro che tolleranza e accoglienza indiscriminata, dopo anni di scelte sbagliate della sinistra e di porti aperti, dobbiamo tornare a regole e buonsenso", conclude. Intanto le rappresentanze sindacali locali hanno indetto uno sciopero di 8 ore per il "personale degli Equipaggi e della Vendita/Assistenza della Divisione Passeggeri Regionale Liguria, degli Equipaggi della Dplh di Genova Piazza Principe, del personale di Fs Security Liguria, per il 5 novembre dalle ore 09.01 alle ore 17", scrivono in una nota le segreterie regionali dei principali sindacati.