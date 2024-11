Meteo, "molte nuvole e cielo grigio". Sottocorona: che tempo ci attende

03 novembre 2024 a

"Molte nuvole e cielo grigio". Paolo Sottocorona ha iniziato così il suo intervento a Omnibus per anticipare che un po' di instabilità interesserà "in parte il Nord, ma soprattutto al Sud, sulla parte tirrenica". Le precipitazioni, però, "se ci saranno, saranno debolissime", ha precisato. Una situazione, quindi, che per la giornata di oggi rimane pressoché immutata. "Non possiamo chiamarlo maltempo", ha esclamato l'esperto.

Domani le "zone più presenti di nuvole" ci saranno ancora "soprattutto sui versanti tirrenici, ma in parte anche tra Piemonte, Liguria e alta Lombardia. Parliamo sempre di fenomeni minimi", ha continuato il meteorologo. Nessun cambio di passo netto atteso per la giornata di martedì, quando "anche queste pioviggini vanno al Sud". "Il grigio di qualche nuvola c'è, ma è sempre così d'inverno", ha spiegato.

Le temperature minime "tendono a scendere", ha annunciato Sottocorona, precisando poi con un "di poco". "Sulle zone interne si inizia a sentire la stagione. In montagna o in collina i valori sono più bassi, altrimenti sulle zone costiere hanno sempre il riferimento degli 11 gradi o poco meno", ha concluso l'esperto.